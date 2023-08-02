Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.11.1900

Муж: Андросов / Андрусов / Михаил Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1901

Сын: Андросов / Андрусов / Максим Михайлович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Михаил Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1903

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Михаил Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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