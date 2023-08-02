Андросова / Андрусова / (Белоусова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1900
Рождение ребёнка
27.04.1901
Сын: Андросов / Андрусов / Максим Михайлович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1903
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно