Дарья Николаева
женский, родилась 1827
умерла Неизвестно
Супруги
Михаил Денисов1829 г.р.
Дети
Лукьян Михайлов1848 г.р.
Николай Михайлов1851 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Денисов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лукьян Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Денисов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Денисов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Василиса Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Денисов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Терентий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Денисов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно