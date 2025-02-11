Дарья Николаева 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827

умерла Неизвестно

Супруги
Михаил Денисов1829 г.р.
Дети
Лукьян Михайлов1848 г.р.
Николай Михайлов1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Денисов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лукьян Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Денисов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1851

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Денисов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Василиса Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Денисов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Терентий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Денисов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Смерть
Неизвестно

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