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Пипин горбатый
Пипин горбатый
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
669
Дата смерти
811
Пол
Мужской
Отец
Карл великий
748 г.р.
Мать
Химильтруда
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
669
Отец:
Карл великий
Мать:
Химильтруда
Смерть
811
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