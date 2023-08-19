Надежин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Надежин) Александра
Мать ребёнка: Надежина (Георг) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Надежин) Иван
Мать ребёнка: Надежина (Георг) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Надежина) Юлия
Мать ребёнка: Надежина (Георг) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежина (Георг) Ольга