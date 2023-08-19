Надежин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Надежин) Александра

Мать ребёнка: Надежина (Георг) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Надежин) Иван

Мать ребёнка: Надежина (Георг) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Надежина) Юлия

Мать ребёнка: Надежина (Георг) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежина (Георг) Ольга

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