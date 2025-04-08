Трясцын Димитрий Васильевич
мужской, родился Неизвестно, Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
ОтецТрясцын Василий АндреевичОколо 1849 г.р.
МатьТрясцына Анна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
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Отец: Трясцын Василий Андреевич
Мать: Трясцына Анна Яковлевна
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Поручители на свадьбе у Трясцына Ивана Васильевича, предположительно его брат. В 30-х годах будет репрессирован, разногласия с племянником Петром Ивановичем Трясцыном.