Трясцын Димитрий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Трясцын Димитрий Васильевич

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился Неизвестно, Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Отец
Трясцын Василий АндреевичОколо 1849 г.р.
Мать
Трясцына Анна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трясцын Василий Андреевич

Мать: Трясцына Анна Яковлевна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Поручители на свадьбе у Трясцына Ивана Васильевича, предположительно его брат. В 30-х годах будет репрессирован, разногласия с племянником Петром Ивановичем Трясцыном.

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