Плешакова Анна Семёновна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Плешакова Анна Семёновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827

умерла 14.03.1886, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Плешаков Алексей Миронович1827 г.р.
Дети
Плешаков Михаил Алексеев1847 г.р.
(Плешакова) Пелагея Алексеева1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Алексей Миронович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Плешаков Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Миронович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Плешакова) Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Миронович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

91

Рождение ребёнка
1852

Сын: Плешаков Фрол Алексеевич

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Миронович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Плешакова) Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Миронович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

76

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Плешакова) Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Миронович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
14.03.1886
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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