Плешакова Анна Семёновна
женский, родилась 1827
умерла 14.03.1886, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Плешаков Алексей Миронович1827 г.р.
Дети
Плешаков Михаил Алексеев1847 г.р.
(Плешакова) Пелагея Алексеева1849 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Миронович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Плешакова) Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Миронович
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Миронович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Плешакова) Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Миронович
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Плешакова) Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Миронович
Смерть
14.03.1886