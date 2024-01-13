Брагина Анастасия Владисировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрагина Анастасия Владисировна

Брагина Анастасия Владисировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.2008

Дочь: Кроль Дарья Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.2015

Сын: Кроль Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close