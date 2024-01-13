Брагина Анастасия Владисировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.04.2008
Дочь: Кроль Дарья Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.2015
Сын: Кроль Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности