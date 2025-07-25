Неаронова Анна Петровна 1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Неаронова Анна Петровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 1831 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Неаронов Михаил Иванович22.07.1816 ст. г.р.
Дети
(Неаронова) Серафима Михайловна1841 ст. г.р.
(Неаронова) Вера Михайловна1842 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

По данным РС, в декабре 1857 года ей 35 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-D76C?cat=962999&i=201

Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: (Неаронова) Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович

По данным РС, в декабре 1857 года ей 16 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-D76C?cat=962999&i=201

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: (Неаронова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович

По данным РС, в декабре 1857 года ей 15 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-D7ZY?cat=962999&i=202

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: (Неаронова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович

По данным РС, в декабре 1857 года ей 13 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-D7ZY?cat=962999&i=202

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Неаронов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

По данным РС, в декабре 1857 года ему 10 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-D76C?cat=962999&i=201

Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850 ст.

Сын: Неаронов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович

По данным РС, в декабре 1857 года ему 8 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-D7ZY?cat=962999&i=202

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Неаронов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович

По данным РС, в декабре 1857 года ему 6 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-D7ZY?cat=962999&i=202

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853 ст.

Сын: Неаронов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович

По данным РС, в декабре 1857 года ему 4 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-D7ZY?cat=962999&i=202

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Неаронов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

По данным РС, в декабре 1857 года ему 2 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-D7ZY?cat=962999&i=202

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Неаронова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович

По данным РС, в декабре 1857 года ей 1/2 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-D7ZY?cat=962999&i=202

Бракосочетание
До 1874

Муж: Неаронов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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