Неаронова Анна Петровна
женский, родилась 1831 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Неаронов Михаил Иванович22.07.1816 ст. г.р.
Дети
(Неаронова) Серафима Михайловна1841 ст. г.р.
(Неаронова) Вера Михайловна1842 ст. г.р.Показать еще 7
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Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: (Неаронова) Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: (Неаронова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: (Неаронова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Неаронов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович
Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850 ст.
Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853 ст.
Сын: Неаронов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Неаронов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович
Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Неаронова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Неаронов Михаил Иванович
Бракосочетание
До 1874
Смерть
Неизвестно
По данным РС, в декабре 1857 года ей 35 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L966-D76C?cat=962999&i=201