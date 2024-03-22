Саратовцева (Гордеева) Ирина
Место рождения
Дата рождения1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Гордеевъ Андрей
Мать: Гордеева Фекла
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Голубцова Матрена
Отец ребёнка: Саратовцевъ Кузьма
Рождение ребёнка
14.08.1787
Сын: Саратовцевъ Миронъ
Отец ребёнка: Саратовцевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1794
Сын: Саратовцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Саратовцевъ Кузьма
Рождение ребёнка
27.04.1799
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Саратовцевъ Кузьма
Рождение ребёнка
09.04.1805
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Саратовцевъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саратовцевъ Кузьма