Саратовцева (Гордеева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саратовцева (Гордеева) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Гордеевъ Андрей

Мать: Гордеева Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Голубцова Матрена

Отец ребёнка: Саратовцевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1787

Сын: Саратовцевъ Миронъ

Отец ребёнка: Саратовцевъ Кузьма

Рождение ребёнка
1794

Сын: Саратовцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Саратовцевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1799

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Саратовцевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1805

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Саратовцевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саратовцевъ Кузьма

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