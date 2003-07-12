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Команова София Романовна
Команова София Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.2003
Пол
Женский
Отец
Команов Роман Анатольевич
1972 г.р.
Мать
Жукова (Гришина) Татьяна Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2003
Отец:
Команов Роман Анатольевич
Мать:
Жукова Татьяна Алексеевна
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