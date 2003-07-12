Команова София Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Команова София Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2003

Отец: Команов Роман Анатольевич

Мать: Жукова Татьяна Алексеевна

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