Мартыненко Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко Александра

Мартыненко Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1949

Дочь: Пригаро Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Мартыненко Анисим Фомич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Мартыненко Петр Анисимович

Отец ребёнка: Мартыненко Анисим Фомич

Рождение ребёнка
17.08.1958

Дочь: Герт Татьяна Анисимовна

Отец ребёнка: Мартыненко Анисим Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартыненко Александр Анисимович

Отец ребёнка: Мартыненко Анисим Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинчук Нина Демьяновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинчук Владимир Демьянович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Анисим Фомич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close