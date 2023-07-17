Мартыненко Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1949
Дочь: Пригаро Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Мартыненко Анисим Фомич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мартыненко Петр Анисимович
Отец ребёнка: Мартыненко Анисим Фомич
Рождение ребёнка
17.08.1958
Дочь: Герт Татьяна Анисимовна
Отец ребёнка: Мартыненко Анисим Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартыненко Александр Анисимович
Отец ребёнка: Мартыненко Анисим Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пинчук Нина Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пинчук Владимир Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно