Мартыненко Петр Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко Петр Анисимович

Мартыненко Петр Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Мартыненко Анисим Фомич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартыненко Николай Петрович

Мать ребёнка: Мартыненко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Мартыненко Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Галина

Смерть
Неизвестно