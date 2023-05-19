Мартыненко Петр Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Мартыненко Анисим Фомич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартыненко Николай Петрович
Мать ребёнка: Мартыненко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Мартыненко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартыненко Галина
Смерть
Неизвестно