Брежнева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1914
Дата смерти29.03.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914
Отец: Комов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брежнев Яков Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брежнев Яков Борисов
Смерть
29.03.1973