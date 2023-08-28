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Брежнева Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1914

Дата смерти

29.03.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914

Отец: Комов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брежнев Яков Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брежнев Яков Борисов

Смерть
29.03.1973

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