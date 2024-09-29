Подзорова (Шебордаева) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Шебордаева) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.04.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1835

Отец: Шебордаев Матвей Евтеевич

Мать: Шебордаева (Щепкина) Анна Михайловна

Бракосочетание
31.01.1854

Муж: Подзоров Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1858

Сын: Подзоров Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1861

Сын: Подзоров Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
06.12.1862

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1864

Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1867

Сын: Подзоров Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1869

Дочь: Подзорова (Подзорова) Акилина Георгиевна

Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1872

Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
выдано свидетельство 28.04.1939?
Рождение ребёнка
04.05.1875

Сын: Подзоров Арсений Георгиевич

Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1875

Сын: Подзоров Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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