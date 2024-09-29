Подзорова (Шебордаева) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.04.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1835
Бракосочетание
31.01.1854
Рождение ребёнка
23.10.1858
Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.02.1861
Сын: Подзоров Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.12.1862
Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.07.1864
Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.02.1867
Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.06.1869
Дочь: Подзорова (Подзорова) Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.06.1872
Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич
выдано свидетельство 28.04.1939?
Рождение ребёнка
04.05.1875
Сын: Подзоров Арсений Георгиевич
Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.05.1875
Сын: Подзоров Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Подзоров Георгий Яковлевич
Смерть
Неизвестно