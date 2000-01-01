Горбачёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1744

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Горбачёв Егор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

7 ревизия (1816) - 54 года. 8 ревизия (1834) - 72 года.
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Горбачёв Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

7 ревизия (1816) - 50 лет
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Горбачёв Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

7 ревизия (1816) - 42 года
Смерть
До 1816
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