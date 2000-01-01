Горбачёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1744
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: не указана
7 ревизия (1816) - 54 года. 8 ревизия (1834) - 72 года.
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Горбачёв Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
7 ревизия (1816) - 50 лет
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Горбачёв Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
7 ревизия (1816) - 42 года
Смерть
До 1816