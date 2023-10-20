Таряник Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таряник Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Таряник Феодосия Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таряник Анатолий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таряник Константин Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таряник Трофим Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Иртышск, Иртышский район, Павлодарская область
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