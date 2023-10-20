Таряник Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Таряник Феодосия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таряник Анатолий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таряник Константин Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Иртышск, Иртышский район, Павлодарская область