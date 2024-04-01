Щукин Прокопий Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Щукин Максим
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Щукина Пелагея Савельева
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Щукин Иван Крест. Д. Сумной Прокопьев
Мать ребёнка: Щукина Пелагея Савельева
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Щукина Пелагея Савельева
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Щукин Василий Крест. Д. Сумной Прокопьев
Мать ребёнка: Щукина Пелагея Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Пелагея Прокопьева
Мать ребёнка: Щукина Пелагея Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Пелагея Савельева
Ялуторовского дисирикта, верх суерскрй слободы, д. Просекиной? крестьянская дочь.
Смерть
1770
Сумное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область