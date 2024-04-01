Щукин Прокопий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Прокопий Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Щукин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Щукин Прокопий Прокопьев

Мать ребёнка: Щукина Пелагея Савельева

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Щукин Иван Крест. Д. Сумной Прокопьев

Мать ребёнка: Щукина Пелагея Савельева

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Щукин Николай Прокопьев

Мать ребёнка: Щукина Пелагея Савельева

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Щукин Василий Крест. Д. Сумной Прокопьев

Мать ребёнка: Щукина Пелагея Савельева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Пелагея Прокопьева

Мать ребёнка: Щукина Пелагея Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Пелагея Савельева

Ялуторовского дисирикта, верх суерскрй слободы, д. Просекиной? крестьянская дочь.
Смерть
1770
Сумное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
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