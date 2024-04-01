Щукин Прокопий Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Щукин Прокопий Максимов
Мать: Щукина Пелагея Савельева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Щукиных Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Щукиных Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Щукин Иван Прокопьев
Мать ребёнка: Щукиных Ефимия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукиных Ефимия Иванова
Ялуторовского дисирикта, Верх суерскрй слободы , крестьянская дочь
Смерть
1771