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Щукин Прокопий Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Щукин Прокопий Максимов

Мать: Щукина Пелагея Савельева

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Щукин Алексей Прокопьев

Мать ребёнка: Щукиных Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Щукин Кирил Прокопьев

Мать ребёнка: Щукиных Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Щукин Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Щукиных Ефимия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукиных Ефимия Иванова

Ялуторовского дисирикта, Верх суерскрй слободы , крестьянская дочь
Смерть
1771
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