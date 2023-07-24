Фазылбаков Денис Рафитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1988
Рождение ребёнка
28.12.2012
Сын: Фазылбаков Вадим Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.2017
Сын: Фазылбаков Тимур Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.2022
Дочь: Фазылбакова Арина Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности