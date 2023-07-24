Фазылбаков Денис Рафитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазылбаков Денис Рафитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1988

Отец: Фазылбаков Рафит Мавлиевич

Мать: Фазылбакова Зубайдя Сагитовна

Рождение ребёнка
28.12.2012

Сын: Фазылбаков Вадим Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.2017

Сын: Фазылбаков Тимур Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.2022

Дочь: Фазылбакова Арина Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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