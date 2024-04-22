Колосова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Валентина Александровна

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Место рождения

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

1956 г.р.
1959 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Лидия Клавдиевна

Отец ребёнка: Колосов Клавдий Андреевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Колосов Николай Клавдиевич

Отец ребёнка: Колосов Клавдий Андреевич

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Клавдий Андреевич

Рождение ребёнка
01.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Клавдий Андреевич

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Клавдий Андреевич

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Клавдий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Клавдий Андреевич

Смерть
1985
д. Демьяново
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