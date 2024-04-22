Колосова Валентина Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Лидия Клавдиевна
Отец ребёнка: Колосов Клавдий Андреевич
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1959
Сын: Колосов Николай Клавдиевич
Отец ребёнка: Колосов Клавдий Андреевич
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
01.09.1964
Рождение ребёнка
1965
Рождение ребёнка
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
д. Демьяново