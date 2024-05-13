Школдин Агафон
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Чумова (Школдина) Дарья Агафоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: не указана
1785 в рекрутах
Смерть
Неизвестно