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Школдин Агафон

Место рождения

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Школдин Потап Агафонович

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Школдин Яков Агафонович

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Школдин Осип Агафонович

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Чумова (Школдина) Дарья Агафоновна

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Школдин Иван Агафонович

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1785 в рекрутах
Смерть
Неизвестно

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