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Гарькавенко Иван Дмитриевич

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Место рождения

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

09.09.1930

Дата смерти

22.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1930

Отец: Гарькавенко Дмитрий Игнатьевич

Мать: Гарькавенко Матрена

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.08.1956

Сын: Гарькавенко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна

Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.03.1958

Дочь: Попова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
По документам родилась 8 апреля, а на самом деле 30 марта
Рождение ребёнка
13.06.1961

Сын: Гарькавенко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.02.1964

Дочь: Ширяева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарькавенко Мария Петровна

Смерть
22.06.1986
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
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