Гарькавенко Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1930
Дата смерти22.06.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1930
Рождение ребёнка
22.08.1956
Сын: Гарькавенко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
30.03.1958
Дочь: Попова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна
По документам родилась 8 апреля, а на самом деле 30 марта
Рождение ребёнка
13.06.1961
Сын: Гарькавенко Сергей Иванович
Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.02.1964
Дочь: Ширяева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1986