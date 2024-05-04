Попова (Гарькавенко) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1958
По документам родилась 8 апреля, а на самом деле 30 марта
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1977
Дочь: Тарбаева (Цыганова) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Цыганов Михаил Дмитриевич
Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.03.1983
Рождение ребёнка
31.03.1989
Дочь: Рыжова (Попова) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область