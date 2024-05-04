Попова (Гарькавенко) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Гарькавенко) Елена Ивановна

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Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

30.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1958

Отец: Гарькавенко Иван Дмитриевич

Мать: Гарькавенко (Тыщенко) Мария Петровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
По документам родилась 8 апреля, а на самом деле 30 марта
Развод
Неизвестно

Муж: Попов Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Михаил Дмитриевич

Развод
Неизвестно

Муж: Цыганов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.02.1977

Дочь: Тарбаева (Цыганова) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Цыганов Михаил Дмитриевич

Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.03.1983

Муж: Попов Виктор Николаевич

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.03.1989

Дочь: Рыжова (Попова) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Попов Виктор Николаевич

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

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