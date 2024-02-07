Свирко Нина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирко Нина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

1962 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1981

Отец: Никитин Юрий Андреевич

Мать: Никитина Ирина

Рождение ребёнка
02.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свирко ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свирко ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирко ? ?

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