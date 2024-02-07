Свирко Нина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1981
Отец: Никитин Юрий Андреевич
Мать: Никитина Ирина
Рождение ребёнка
02.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свирко ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свирко ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свирко ? ?