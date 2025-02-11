Кошкина Агриппина Васильева / Аграфена Васильева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Кошкин Илья Ефимов1845 г.р.
Дети
(Кошкина) Агапия Ильина / Агафья Ильина01.04.1871 г.р.
(Кошкина) Ефросинья Ильина22.09.1872 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкин Илья Ефимов
Рождение ребёнка
01.04.1871
Дочь: (Кошкина) Агапия Ильина / Агафья Ильина
Отец ребёнка: Кошкин Илья Ефимов
Рождение ребёнка
22.09.1872
Дочь: (Кошкина) Ефросинья Ильина
Отец ребёнка: Кошкин Илья Ефимов
Рождение ребёнка
01.03.1874
Сын: Кошкин Герасим Ильин
Отец ребёнка: Кошкин Илья Ефимов
Смерть
Неизвестно