Кошкина Агриппина Васильева / Аграфена Васильева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Кошкина Агриппина Васильева / Аграфена Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Кошкин Илья Ефимов1845 г.р.
Дети
(Кошкина) Агапия Ильина / Агафья Ильина01.04.1871 г.р.
(Кошкина) Ефросинья Ильина22.09.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Илья Ефимов

Рождение ребёнка
01.04.1871

Дочь: (Кошкина) Агапия Ильина / Агафья Ильина

Отец ребёнка: Кошкин Илья Ефимов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.09.1872

Дочь: (Кошкина) Ефросинья Ильина

Отец ребёнка: Кошкин Илья Ефимов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.03.1874

Сын: Кошкин Герасим Ильин

Отец ребёнка: Кошкин Илья Ефимов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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