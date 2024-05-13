Лялин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛялин Иван

Лялин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Игнат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
тульский казенный кузнец
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Лялин Фома Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Лялин Гаврила Иванович

Мать ребёнка: не указана

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