Лялин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Игнат Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Семен Иванович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
тульский казенный кузнец
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Лялин Фома Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана