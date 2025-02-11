Борматов Антон Никитин 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Борматов Антон Никитин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1848, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Борматов Никита Фёдоров1821 г.р.
Мать
Борматова Марфа Петрова1820 г.р.
Супруги
Борматова Агриппина АлексееваДо 1853 г.р.
Дети
Мария Антонова17.03.1871 г.р.
Борматов Георгий Антонов28.03.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Борматов Никита Фёдоров

Мать: Борматова Марфа Петрова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борматова Агриппина Алексеева

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

62

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

48

Рождение ребёнка
17.03.1871

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Борматова Агриппина Алексеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.03.1872

Сын: Борматов Георгий Антонов

Мать ребёнка: Борматова Агриппина Алексеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.09.1874

Дочь: (Борматова) Таисия Антонова

Мать ребёнка: Борматова Агриппина Алексеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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