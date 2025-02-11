Борматов Антон Никитин
мужской, родился 1848, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБорматов Никита Фёдоров1821 г.р.
МатьБорматова Марфа Петрова1820 г.р.
Супруги
Борматова Агриппина АлексееваДо 1853 г.р.
Дети
Мария Антонова17.03.1871 г.р.
Борматов Георгий Антонов28.03.1872 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Борматов Никита Фёдоров
Мать: Борматова Марфа Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
17.03.1871
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Борматова Агриппина Алексеева
Рождение ребёнка
28.03.1872
Мать ребёнка: Борматова Агриппина Алексеева
Рождение ребёнка
27.09.1874
Дочь: (Борматова) Таисия Антонова
Мать ребёнка: Борматова Агриппина Алексеева
Смерть
Неизвестно