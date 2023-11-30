Шалабанова Мелания Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1883 ст.
Дочь: Шалабанова Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1885 ст.
Сын: Шалабанов Василий Степанович
Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1890 ст.
Дочь: Шалабанова Матрона Стефановна
Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
10.07.1891 ст.
Дочь: Шалабанова Ольга Стефановна
Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.
Дочь: Шалабанова Клавдия Стефановна
Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1897 ст.
Дочь: Шалабанова Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1900 ст.
Сын: Шалабанов Василий Степанович
Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
07.06.1901 ст.
Дочь: Шалабанова Агрипина Стефановна
Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич