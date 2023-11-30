Шалабанова Мелания Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанова Мелания Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
22.09.1883 ст.

Дочь: Шалабанова Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1885 ст.

Сын: Шалабанов Василий Степанович

Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1890 ст.

Дочь: Шалабанова Матрона Стефановна

Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
10.07.1891 ст.

Дочь: Шалабанова Ольга Стефановна

Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.

Дочь: Шалабанова Клавдия Стефановна

Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1897 ст.

Дочь: Шалабанова Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
06.03.1900 ст.

Сын: Шалабанов Василий Степанович

Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич

Рождение ребёнка
07.06.1901 ст.

Дочь: Шалабанова Агрипина Стефановна

Отец ребёнка: Шалабанов Стефан Николаевич

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