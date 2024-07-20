Михеева Феодосия Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Феодосия Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Дочь: Уракова Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Михеев Иван Михайлов

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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