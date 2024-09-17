Кокорев Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1894
Дата смерти15.06.1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1894
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 6
Место жительства
Неизвестно
Крещение
06.03.1894
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 6
Смерть
15.06.1894
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 14