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Кокорев Василий Григорьевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.03.1894

Дата смерти

15.06.1894

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1856 г.р.

Мать

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1894

Отец: Кокорев Григорий Николаевич

Мать: Кокорева Варвара Львовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 6
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
06.03.1894
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 6
Смерть
15.06.1894
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 14

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