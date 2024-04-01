Кардапольцова Анастасия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти21.01.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Феодосия Андреева
Отец ребёнка: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов
Рождение ребёнка
Около ?.06.1870
Дочь: Агрипина Андреева
Отец ребёнка: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1871
35 лет от горячки