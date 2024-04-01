Кардапольцова Анастасия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардапольцова Анастасия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

21.01.1871

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Феодосия Андреева

Отец ребёнка: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов

Рождение ребёнка
Около ?.06.1870

Дочь: Агрипина Андреева

Отец ребёнка: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов

Смерть
21.01.1871
35 лет от горячки
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