Мякинина (Авдеева) Василиса Мироновна Около 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Мякинина (Авдеева) Василиса Мироновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1885

умерла После 1919

Отец
Авдеев Мирон Афанасьевич (?)До 1859 г.р.
Мать
Авдеева СтефанидаОколо 1847 г.р.
Супруги
Мякинин Иван НикифоровичОколо 1882 г.р.
Дети
(Мякинина) Прасковья Ивановна12.10.1903 ст. г.р.
(Мякинина) Анна ИвановнаОколо 1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Авдеев Мирон Афанасьевич (?)

Мать: Авдеева Стефанида

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Бракосочетание
23.10.1902 ст.

Муж: Мякинин Иван Никифорович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Свидетели: Скопинцев Федор Степанович и Щербаков Александр Сергеевич. | ГААК | Фонд 144, Опись 6, Дело 483

Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.

Дочь: (Мякинина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Мякинина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Мякинина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Мякинин Федор Иванович

Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: (Мякинина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мякинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович

Смерть
После 1919

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