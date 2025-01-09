Мякинина (Авдеева) Василиса Мироновна
женский, родилась Около 1885
умерла После 1919
ОтецАвдеев Мирон Афанасьевич (?)До 1859 г.р.
МатьАвдеева СтефанидаОколо 1847 г.р.
Супруги
Мякинин Иван НикифоровичОколо 1882 г.р.
Дети
(Мякинина) Прасковья Ивановна12.10.1903 ст. г.р.
(Мякинина) Анна ИвановнаОколо 1908 г.р.Показать еще 4
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Рождение
Около 1885
Отец: Авдеев Мирон Афанасьевич (?)
Мать: Авдеева Стефанида
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1902 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.
Дочь: (Мякинина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Мякинина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Мякинина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: (Мякинина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Мякинин Иван Никифорович
Смерть
После 1919