Шмунк Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмунк Владимир

Шмунк Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмунк (Бессингер) Роза

Рождение ребёнка
06.01.1973

Сын: Шмунк Константин

Мать ребёнка: Шмунк (Бессингер) Роза

Рождение ребёнка
02.12.1974

Дочь: Grüning (Шмунк) Лариса

Мать ребёнка: Шмунк (Бессингер) Роза

Рождение ребёнка
21.02.1977

Сын: Шмунк Андрей

Мать ребёнка: Шмунк (Бессингер) Роза

Рождение ребёнка
30.06.1983

Сын: Шмунк Александр

Мать ребёнка: Шмунк (Бессингер) Роза

Мы используем куки для улучшения работы сайта.