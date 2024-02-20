Шмунк Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмунк (Бессингер) Роза
Рождение ребёнка
06.01.1973
Сын: Шмунк Константин
Мать ребёнка: Шмунк (Бессингер) Роза
Рождение ребёнка
02.12.1974
Дочь: Grüning (Шмунк) Лариса
Мать ребёнка: Шмунк (Бессингер) Роза
Рождение ребёнка
21.02.1977
Сын: Шмунк Андрей
Мать ребёнка: Шмунк (Бессингер) Роза
Рождение ребёнка
30.06.1983
Сын: Шмунк Александр
Мать ребёнка: Шмунк (Бессингер) Роза