Виролайнен (Шульц) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виролайнен (Шульц) Анна Александровна

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.08.1900

Муж: Виролайнен Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
23.06.1902

Сын: Виролайнен Иван Андреевич

Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.12.1906

Сын: Виролайнен Николай Андреевич

Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: (Виролайнен) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.02.1915

Сын: Виролайнен Александр Андреевич

Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.11.1920

Дочь: (Виролайнен) Ханна Андреевна

Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.01.1925

Дочь: (Виролайнен) Ида Андреевна

Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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