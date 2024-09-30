Виролайнен (Шульц) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения28.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.08.1900
Рождение ребёнка
23.06.1902
Сын: Виролайнен Иван Андреевич
Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
06.12.1906
Сын: Виролайнен Николай Андреевич
Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: (Виролайнен) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
28.02.1915
Сын: Виролайнен Александр Андреевич
Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
21.11.1920
Дочь: (Виролайнен) Ханна Андреевна
Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
10.01.1925
Дочь: (Виролайнен) Ида Андреевна
Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иосифович
Смерть
Неизвестно