Зайцов Филипп Никифорович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
09.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Косьма Михайлов Мичков
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефимия Филипповна
Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно