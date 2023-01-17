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Зайцов Филипп Никифорович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Зайцов Никифор Тимофеевич

Мать: Зайцова Акилина Максимовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.06.1843

Жена: Зайцова Дарья Гаврииловна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Косьма Михайлов Мичков
Рождение ребёнка
1845

Сын: Зайцов Устин Филиппович

Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Зайцов Кирилл Филиппович

Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зайцов Никита Филиппович

Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Зайцов Тит Филиппович

Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефимия Филипповна

Мать ребёнка: Зайцова Дарья Гаврииловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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