Чернышев Емельян Васильевич Около 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернышев Емельян Васильевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1824, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1834

Отец
Чернышев Василий ИвановичОколо 1790 г.р.
Мать
Чернышева Ксения ГавриловнаОколо 1788 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Чернышев Василий Иванович

Мать: Чернышева Ксения Гавриловна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1834

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