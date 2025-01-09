Чернышев Емельян Васильевич
мужской, родился Около 1824, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1834
ОтецЧернышев Василий ИвановичОколо 1790 г.р.
МатьЧернышева Ксения ГавриловнаОколо 1788 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834