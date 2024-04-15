Демьяненко Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1849
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Демьяненко Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Демененко Прохор Васильевич
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LJ-Z?i=438&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1849