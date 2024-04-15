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Демьяненко Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Демьяненко Степан Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Демененко Прохор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LJ-Z?i=438&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1849
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