Варнавина Ефросинья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1839
Дочь: Варнавина Агафья Ефимова
Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев
Рождение ребёнка
01.07.1840
Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев
Рождение ребёнка
13.08.1844
Дочь: Варнавина Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев
Рождение ребёнка
28.09.1846
Дочь: Варнавина Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев
Рождение ребёнка
02.04.1852
Дочь: Варнавина Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно