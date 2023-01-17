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Варнавина Ефросинья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1839

Дочь: Варнавина Агафья Ефимова

Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев

Рождение ребёнка
01.07.1840

Сын: Варнавин Стефан Ефимов

Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Варнавин Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев

Рождение ребёнка
13.08.1844

Дочь: Варнавина Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев

Рождение ребёнка
28.09.1846

Дочь: Варнавина Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев

Рождение ребёнка
02.04.1852

Дочь: Варнавина Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Варнавин Ефим Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавин Ефим Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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