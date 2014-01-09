Тарасенко Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенко Александр Викторович

Тарасенко Александр Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1960

Отец: Тарасенко Виктор Васильевич

Мать: Пасишниченко Надежда Изотовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close