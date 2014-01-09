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Тарасенко Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1936

Дата смерти

09.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1960

Сын: Тарасенко Александр Викторович

Мать ребёнка: Пасишниченко Надежда Изотовна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Тарасенко Андрей Викторович

Мать ребёнка: Пасишниченко Надежда Изотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасишниченко Надежда Изотовна

Смерть
09.01.2014
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