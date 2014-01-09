Тарасенко Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1936
Дата смерти09.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1960
Сын: Тарасенко Александр Викторович
Мать ребёнка: Пасишниченко Надежда Изотовна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Тарасенко Андрей Викторович
Мать ребёнка: Пасишниченко Надежда Изотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2014