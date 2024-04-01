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Сорокина Мария Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Сорокин Ульян Отст.Драгун Дмитриев

Отец ребёнка: Сорока Дмитрий Угольного Сжения Мастер Петров

д. Тавалга?
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Сорокин Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Сорока Дмитрий Угольного Сжения Мастер Петров

Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Сорока Дмитрий Угольного Сжения Мастер Петров

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Сорокин Тит Рекрут Невьянского Завода Дмитриев

Отец ребёнка: Сорока Дмитрий Угольного Сжения Мастер Петров

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Соломонида Дмитриева

Отец ребёнка: Сорока Дмитрий Угольного Сжения Мастер Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорока Дмитрий Угольного Сжения Мастер Петров

Смерть
До 1763
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