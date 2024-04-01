Сорокина Мария Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1729
д. Тавалга?
Рождение ребёнка
Около 1731
Отец ребёнка: Сорока Дмитрий Угольного Сжения Мастер Петров
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Сорока Дмитрий Угольного Сжения Мастер Петров
Рождение ребёнка
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Соломонида Дмитриева
Отец ребёнка: Сорока Дмитрий Угольного Сжения Мастер Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1763