Петрушко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (????) Вера

Мать ребёнка: (Лебедева) Ефросинья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрушко) Лариса

Мать ребёнка: (Лебедева) Ефросинья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрушко) Татьяна

Мать ребёнка: (Лебедева) Ефросинья Давыдовна

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