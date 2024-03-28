Соловьёв Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва (Рябых) Надежда Григорьевна
Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
30.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва (Рябых) Надежда Григорьевна
Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно