Соловьёв Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва (Рябых) Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
06.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва (Рябых) Надежда Григорьевна

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
30.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва (Рябых) Надежда Григорьевна

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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