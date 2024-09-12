Асанов Степан Никифоров
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1852
Отец: Асанов Никифор Абрамов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Асанов Александр Степанович(Стефанович)
Мать ребёнка: Асанова Праскева Семеновна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 382
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Терентьева (Асанова) Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Асанова Праскева Семеновна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 191
Рождение ребёнка
04.02.1885 ст.
Дочь: Асанова Мария Стефанова
Мать ребёнка: Асанова Праскева Семеновна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 78 Восприемник родная сестра отцу девица Матрона Никифорова
Рождение ребёнка
23.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Асанова Праскева Семеновна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 189 Восприемник: д. Бражники Игнатий Семенов Бражников
Поручитель
05.02.1886 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207 Поручитель у Афанасия Евстафьева Бражникова и Анны Никитиной Литвиной
Упоминание
15.07.1907 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 335 Брак Николай Яковлев Терентев и Екатерины Флоровы Мясника
Смерть
Неизвестно