Асанов Степан Никифоров 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Асанов Степан Никифоров

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Асанов Никифор Абрамов

Мать: Асанова Евдакия Терентева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Праскева Семеновна

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Асанов Александр Степанович(Стефанович)

Мать ребёнка: Асанова Праскева Семеновна

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 382
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Терентьева (Асанова) Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: Асанова Праскева Семеновна

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 191
Рождение ребёнка
04.02.1885 ст.

Дочь: Асанова Мария Стефанова

Мать ребёнка: Асанова Праскева Семеновна

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 78 Восприемник родная сестра отцу девица Матрона Никифорова
Рождение ребёнка
23.01.1886 ст.

Сын: Асанов Василий Стефанов

Мать ребёнка: Асанова Праскева Семеновна

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 189 Восприемник: д. Бражники Игнатий Семенов Бражников
Поручитель
05.02.1886 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207 Поручитель у Афанасия Евстафьева Бражникова и Анны Никитиной Литвиной
Упоминание
15.07.1907 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 335 Брак Николай Яковлев Терентев и Екатерины Флоровы Мясника
Смерть
Неизвестно

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