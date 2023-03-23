Белоусова Капиталина Александрова
женский, родилась 1874
умерла Неизвестно
ОтецБелоусов Александр Абрамов1842 г.р.
МатьТатьяна Александрова1854 г.р.
Дети
Тихонов Николай Кириллович01.12.1901 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Белоусов Александр Абрамов
Мать: Татьяна Александрова
Рождение ребёнка
01.12.1901
Сын: Тихонов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Тихонов Кирилл Петров
деревня Рождественское
Смерть
Неизвестно