Белоусова Капиталина Александрова 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Белоусова Капиталина Александрова

Автор
ИБ
Березина (Коваленко) И.

женский, родилась 1874

умерла Неизвестно

Отец
Белоусов Александр Абрамов1842 г.р.
Мать
Татьяна Александрова1854 г.р.
Дети
Тихонов Николай Кириллович01.12.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Белоусов Александр Абрамов

Мать: Татьяна Александрова

Рождение ребёнка
01.12.1901

Сын: Тихонов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Тихонов Кирилл Петров

деревня Рождественское

Смерть
Неизвестно

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