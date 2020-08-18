Компаниец Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Компаниец Варвара Егоровна

Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

18.08.2020

Пол

Женский

Отец

1993 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2020

Отец: Компаниец Егор Олегович

Мать: Компаниец Евгения Сергеевна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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