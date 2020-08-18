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Компаниец Варвара Егоровна
Компаниец Варвара Егоровна
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Древо
Место рождения
Сыктывкар
, Сыктывкар, Республика Коми
Дата рождения
18.08.2020
Пол
Женский
Отец
Компаниец Егор Олегович
1993 г.р.
Мать
Компаниец Евгения Сергеевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2020
Отец:
Компаниец Егор Олегович
Мать:
Компаниец Евгения Сергеевна
Сыктывкар
, Сыктывкар, Республика Коми
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