Ганина Агафья Дмитриева / Афанасия Дмитриева
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Ганин Павел Васильев1847 г.р.
Дети
Михаил Павлов14.09.1872 г.р.
(Ганина) Матрёна Павлова01.11.1874 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганин Павел Васильев
Рождение ребёнка
14.09.1872
Сын: Михаил Павлов
Отец ребёнка: Ганин Павел Васильев
Рождение ребёнка
01.11.1874
Дочь: (Ганина) Матрёна Павлова
Отец ребёнка: Ганин Павел Васильев
Рождение ребёнка
29.03.1876
Дочь: (Ганина) Мария Павлова
Отец ребёнка: Ганин Павел Васильев
Смерть
Неизвестно