Ганина Агафья Дмитриева / Афанасия Дмитриева До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Ганина Агафья Дмитриева / Афанасия Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Ганин Павел Васильев1847 г.р.
Дети
Михаил Павлов14.09.1872 г.р.
(Ганина) Матрёна Павлова01.11.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Павел Васильев

Рождение ребёнка
14.09.1872

Сын: Михаил Павлов

Отец ребёнка: Ганин Павел Васильев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.11.1874

Дочь: (Ганина) Матрёна Павлова

Отец ребёнка: Ганин Павел Васильев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.03.1876

Дочь: (Ганина) Мария Павлова

Отец ребёнка: Ганин Павел Васильев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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