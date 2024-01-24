Демидова (Оксанен) Аила Дагмар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Оксанен) Аила Дагмар

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Место рождения

деревня Торхола, Хаусъярви, Канта-Хяме, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

24.12.1911

Дата смерти

14.12.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Торхола, Хаусъярви, Канта-Хяме, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
С 13.11.1953 по 1955

Муж: Таммипуу Александр Александрович

Смерть
14.12.1991
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