Демидова (Оксанен) Аила Дагмар
Место рождениядеревня Торхола, Хаусъярви, Канта-Хяме, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения24.12.1911
Дата смерти14.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1911
деревня Торхола, Хаусъярви, Канта-Хяме, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
С 13.11.1953 по 1955
Смерть
14.12.1991