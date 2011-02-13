Сысоева (Антипенко) Лидия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Антипенко) Лидия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1937

Дата смерти

13.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1965

Дочь: Лихачёва Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Сысоев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
17.01.1970

Дочь: Чешунас Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Сысоев Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.02.2011
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