Сысоева (Антипенко) Лидия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1937
Дата смерти13.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1965
Дочь: Лихачёва Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Сысоев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1970
Дочь: Чешунас Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Сысоев Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
13.02.2011