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Сысоев Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1938

Дата смерти

16.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938

Отец: Сысоев Андрей Алексеевич

Мать: Сысоева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
01.04.1965

Дочь: Лихачёва Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Сысоева Лидия Викторовна

Рождение ребёнка
17.01.1970

Дочь: Чешунас Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Сысоева Лидия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Лидия Викторовна

Смерть
16.07.2008
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