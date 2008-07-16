Сысоев Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1938
Дата смерти16.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938
Отец: Сысоев Андрей Алексеевич
Мать: Сысоева Мария Захаровна
Рождение ребёнка
01.04.1965
Дочь: Лихачёва Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Сысоева Лидия Викторовна
Рождение ребёнка
17.01.1970
Дочь: Чешунас Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Сысоева Лидия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Лидия Викторовна
Смерть
16.07.2008